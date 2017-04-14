Паулиньо оштрафован за рекламу букмекеров и фото с порноактрисой

Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо был оштрафован своим клубом за рекламу букмекерской компании. Сумма штрафа не сообщается. Бразилец еще в ноябре принял участие в фотосессии, направленной на рекламу букмекеров. Более того, вместе с футболистом в кадре засветилась и японская порноактриса Аой Цукаса.

Скандал поднялся после публикации в китайской прессе, так как в стране запрещены и азартные игры, и порнография. Сообщается, что будущее Паулиньо в Китае после этого инцидента находится под вопросом. Сам футболист заявил, что он не знал, что нарушает местный закон, рекламируя букмекеров. По его словам, Цукасу ему представили как обычную модель.

Паулиньо перебрался в Китай летом 2015 года. На его счету 19 голов в 75 матчах.