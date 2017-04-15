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Ди Мария: «У ПСЖ больше нет права на ошибку»

Матч: АнжеАнже0 : 2ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Монако, Ди Мария Анхель
Сегодня, 07:20 | Источник: canalplus.fr | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария отличившийся дублем в ворота «Анже», подвёл итоги матча 33-го тура Лиги 1, завершившегося победой парижан (2:0):

«Мы знали, что будет непросто. „Монако“ тоже испытывал трудности на этом выезде. Они очень хорошо подготовлены физически. Главное, что нам удалось выиграть, и мы продолжаем биться за титул. Я очень рад этому успеху. Нам нужно продолжать в том же духе. Конечно, будет трудно, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы продолжать оказывать давление на „Монако“. Права на ошибку у нас уже нет».

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