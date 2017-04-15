Ди Мария: «У ПСЖ больше нет права на ошибку»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария отличившийся дублем в ворота «Анже», подвёл итоги матча 33-го тура Лиги 1, завершившегося победой парижан (2:0):

«Мы знали, что будет непросто. „Монако“ тоже испытывал трудности на этом выезде. Они очень хорошо подготовлены физически. Главное, что нам удалось выиграть, и мы продолжаем биться за титул. Я очень рад этому успеху. Нам нужно продолжать в том же духе. Конечно, будет трудно, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы продолжать оказывать давление на „Монако“. Права на ошибку у нас уже нет».