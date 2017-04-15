Венгер посмеялся после вопроса о 300 тыс. фунтов в неделю для Санчеса

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слухи, согласно которым «канониры» предложили новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю своему форварду Алексису Санчесу.

«Готовы ли мы платить Санчесу 300 тысяч фунтов в неделю? Позвольте посчитать. Это сколько в год? Да, окей (смеется). Я не могу этого подтвердить. Это во-первых. Во-вторых, нам нужно рассмотреть наш бюджет, чтобы мы были в состоянии платить зарплату всем футболистам.

Я знаю наверняка только то, что сейчас футболисты получают за неделю столько, сколько 20 лет назад игроки зарабатывали за год.

У нас впереди 8 матчей, трудно будет их играть, если будем отвлекаться на другие вопросы. Летом у нас будет время, чтобы обсудить и распланировать будущее отдельных игроков».

Ранее Венгер заявлял, что Санчес хочет остаться в «Арсенале».