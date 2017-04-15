Рейтинг@Mail.ru

Венгер посмеялся после вопроса о 300 тыс. фунтов в неделю для Санчеса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Санчес Алексис, Венгер Арсен
Сегодня, 00:36 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слухи, согласно которым «канониры» предложили новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю своему форварду Алексису Санчесу.

«Готовы ли мы платить Санчесу 300 тысяч фунтов в неделю? Позвольте посчитать. Это сколько в год? Да, окей (смеется). Я не могу этого подтвердить. Это во-первых. Во-вторых, нам нужно рассмотреть наш бюджет, чтобы мы были в состоянии платить зарплату всем футболистам.

Я знаю наверняка только то, что сейчас футболисты получают за неделю столько, сколько 20 лет назад игроки зарабатывали за год.

У нас впереди 8 матчей, трудно будет их играть, если будем отвлекаться на другие вопросы. Летом у нас будет время, чтобы обсудить и распланировать будущее отдельных игроков».

Ранее Венгер заявлял, что Санчес хочет остаться в «Арсенале».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:12 Дзамбротта: «Грустно, что Моратти и Берлускони покинули миланские клубы» 0
Вчера
23:07 Диего Коста: «Я очень благодарен Моуриньо» 0
22:41 Моратти: «„Интер“ выглядит лучше „Милана“» 3
20:56 Моуриньо: «Для меня матч с „Челси“ ничем не отличается от других игр» 11
20:20 Энрике: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ может отыграть три гола у „Ювентуса“» 60
20:06 Ли: «Хотим, чтобы „Милан“ вошел в топ-5 клубов мира» 5
19:21 Аллегри: «Дибала и Неймар станут мировыми звездами в будущем» 12
19:10 Конте: «Ибрагимович никогда не был лучше, чем сейчас» 5
17:35 Шоу: «Собираюсь доказать Моуриньо, что он ошибался на мой счет» 9
17:22 Рамос: «Не думаю, что у Пике действительно плохое мнение об игроках „Реала“» 24
все материалы по этой теме
Турниры