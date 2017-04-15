Рамос: «Мог стать матадором, но мама убедила меня заниматься футболом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что мог стать матадором, а также объяснил свои бомбардирские подвиги:

«Моя мама сказала, чтобы я лучше наслаждался пинанием мяча, чем заставлял ее страдать, обучаясь ремеслу матадора.

Мои голы? Во мне всегда был инстинкт нападающего, поэтому у меня получается помогать своей команде в определенные моменты.

Чувствую себя наиболее комфортно в моменты наибольшего давления, когда ставки подымаются, когда на кону стоит все».