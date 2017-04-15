Рамос: «Мог стать матадором, но мама убедила меня заниматься футболом»
Сегодня, 14:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что мог стать матадором, а также объяснил свои бомбардирские подвиги:
«Моя мама сказала, чтобы я лучше наслаждался пинанием мяча, чем заставлял ее страдать, обучаясь ремеслу матадора.
Мои голы? Во мне всегда был инстинкт нападающего, поэтому у меня получается помогать своей команде в определенные моменты.
Чувствую себя наиболее комфортно в моменты наибольшего давления, когда ставки подымаются, когда на кону стоит все».
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90+ мин. Это время матча для Рамоса!
90+ мин. Это время матча для Рамоса!
П.с
Там снизу барсуки свои обиды выражают.))))
90+ мин. Это время матча для Рамоса!