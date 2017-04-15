Эдмилсон: «Ответный матч с „Ювентусом“ - личный вызов для Месси»
Сегодня, 14:21 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Барселоны» Эдмилсон считает, что в противостоянии с «Ювентусом» «Барселону» рано списывать со счетов:
«Месси - игрок, который делал разницу в последние 10 лет. Полагаю, что он забьет „Ювентусу“ в ответном матче, для него это личный вызов. Он хочет выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“ еще раз.
Не знаю, какая атмосфера в раздевалке каталонского клуба, но уверен, что все хотят найти решение и хорошо закончить сезон.
Все знали, что матч в Турине будет очень сложным. „Барселона“ могла забить 1-2 гола, и тогда все бы не выглядело такой катастрофой.
Отыграться со счета 0:3 будет тяжело, но впереди ответный матч при поддержке собственных болельщиков. „Барселона“ сделает все возможное, чтобы отыграться».
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Да и Барселоне никто помогать не будет, никто у Ювентуса как у бедной Баварии не удалит игрока на ровном месте, когда у соперника ничего не получается.
Да и Барселоне никто помогать не будет, никто у Ювентуса как у бедной Баварии не удалит игрока на ровном месте, когда у соперника ничего не получается.
"Ювентус" в нынешней Лиге чемпионов пропустил всего два мяча.
Мне кажется, что он не намерен, вообще, больше пропускать.
С другой стороны, никто не знает, на что способен Месси.
Барсу победа со счётом 4:1 не спасает.(
Удачи каталонцам
как сильный или крепки соперник в виде малаги гном исчезает и у него сразу травма.
личный вызов?
тогда для начало надо выйти на поле и сыграть в матче.
а то в обоих матчах с псж и юве его вообще небыло на поле.
У Барселоны Энрике. Собственно на этом и все шансы отпадают. Аллегри разберет его опять по полочкам.
надо было в ле вылетать с такой игрой...
Да и Барселоне никто помогать не будет, никто у Ювентуса как у бедной Баварии не удалит игрока на ровном месте, когда у соперника ничего не получается.