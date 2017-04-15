Эдмилсон: «Ответный матч с „Ювентусом“ - личный вызов для Месси»

Бывший защитник «Барселоны» Эдмилсон считает, что в противостоянии с «Ювентусом» «Барселону» рано списывать со счетов:

«Месси - игрок, который делал разницу в последние 10 лет. Полагаю, что он забьет „Ювентусу“ в ответном матче, для него это личный вызов. Он хочет выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“ еще раз.

Не знаю, какая атмосфера в раздевалке каталонского клуба, но уверен, что все хотят найти решение и хорошо закончить сезон.

Все знали, что матч в Турине будет очень сложным. „Барселона“ могла забить 1-2 гола, и тогда все бы не выглядело такой катастрофой.

Отыграться со счета 0:3 будет тяжело, но впереди ответный матч при поддержке собственных болельщиков. „Барселона“ сделает все возможное, чтобы отыграться».