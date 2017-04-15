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Погба: «Канте может бегать за одиннадцатерых»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Погба Поль, Канте Н'Голо
Сегодня, 15:41 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба похвалил хавбека «Челси» Н'Голо Канте накануне матча между командами:

«Все знают, что Н'Голо Канте может бегать за одиннадцатерых - это его лучшее качество.

Он получает мяч и действует просто. Когда его о чем-то просит тренер, то он сделает это, причем сделает это идеально.

Он один из важнейших игроков „Челси“. Если он потеряет мяч трижды, то отберет его четыре раза! Он везде, он повсюду! Это большой игрок».

Напомним, что Канте претендует на звание игрока года в АПЛ.

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