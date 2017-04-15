Почеттино: «У меня хорошие отношения с Моратой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отрицает, что нападающий «Реала» Альваро Мората может перейти в стан «шпор» в ближайшем будущем, хотя они порой общаются друг с другом:

«Я знаю Морату еще с тех пор, как я только начинал работать в „Эспаньоле“.

Когда я тренировал „Эспаньол“, Альваро отправил мне смс. Он контактировал со мной, так я давал ему советы, и с тех пор мы сохраняем хорошие отношения.

Это отличный молодой человек и прекрасный игрок, но слухи о том, что он может перейти в „Тоттенхэм“, не имеют ничего общего с действительностью».

Ранее сам Мората заявил, что хотел бы в будущем выступать в команде под руководством главного тренера «Челси» Антонио Конте.