Почеттино: «У меня хорошие отношения с Моратой»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Реал, Почеттино Маурисио , Мората Альваро
Сегодня, 13:23 | Источник: football.london | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отрицает, что нападающий «Реала» Альваро Мората может перейти в стан «шпор» в ближайшем будущем, хотя они порой общаются друг с другом:
«Я знаю Морату еще с тех пор, как я только начинал работать в „Эспаньоле“.
Когда я тренировал „Эспаньол“, Альваро отправил мне смс. Он контактировал со мной, так я давал ему советы, и с тех пор мы сохраняем хорошие отношения.
Это отличный молодой человек и прекрасный игрок, но слухи о том, что он может перейти в „Тоттенхэм“, не имеют ничего общего с действительностью».
Ранее сам Мората заявил, что хотел бы в будущем выступать в команде под руководством главного тренера «Челси» Антонио Конте.
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