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Ловчев: «„Рубин“ - „Краснодар“? Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее»

Матч: РубинРубин0 : 1КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Ловчев Евгений , Смолов Федор
Сегодня, 02:22 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином» (1:0) в 23-м туре РФПЛ, а также признался, что ему не нравится концовка сезона в чемпионате России:

«Мне совершенно не нравится концовка чемпионата. Разговоров больше, чем футбола. Конфликтуют с тренерами, критикуют судей, контракты обсуждают, а на поле выходят, и весь этот запал почему-то пропадает. Ребят, на поле так искрите, как вы это делаете в микст-зонах! 

Но вместо этого мы наблюдаем скучный „Рубин“, который играет, непонятно для чего. Хотя, наверное, отчасти понятно – для того, чтобы доказать Бердыеву, что в Казани могут добиваться результата и сами. Но, оказывается, доказать это невозможно. Бердыев – мастер. На безденежье и со средними игроками он сделал очень добротную команду.

Но, повторюсь, „Рубин“ был удручающе скучен. А „Краснодар“ – предсказуем. Без Смолова было бы совсем тяжело. Два года его ругали, критиковали, а теперь он самый уверенный и мастеровитый форвард России, который в равной игре может делать результат. Но в воздухе все равно витали вопросы к обоим тренерам: „Что по творчеству? Какую фишку вы придумали, как разнообразили игру команды?“. Ответов я не увидел. Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее.

Болельщикам нужны эмоции. Пока в нынешнем сезоне их дарит только одна команда – „Спартак“. Поигрывая ли, вырывая ли победы на 95-й минуте, но он даёт нерв, страсть. Возможно, это связано с 15 годами без чемпионства, не знаю».

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