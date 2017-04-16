Ловчев: «„Рубин“ - „Краснодар“? Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином» (1:0) в 23-м туре РФПЛ, а также признался, что ему не нравится концовка сезона в чемпионате России:

«Мне совершенно не нравится концовка чемпионата. Разговоров больше, чем футбола. Конфликтуют с тренерами, критикуют судей, контракты обсуждают, а на поле выходят, и весь этот запал почему-то пропадает. Ребят, на поле так искрите, как вы это делаете в микст-зонах!

Но вместо этого мы наблюдаем скучный „Рубин“, который играет, непонятно для чего. Хотя, наверное, отчасти понятно – для того, чтобы доказать Бердыеву, что в Казани могут добиваться результата и сами. Но, оказывается, доказать это невозможно. Бердыев – мастер. На безденежье и со средними игроками он сделал очень добротную команду.

Но, повторюсь, „Рубин“ был удручающе скучен. А „Краснодар“ – предсказуем. Без Смолова было бы совсем тяжело. Два года его ругали, критиковали, а теперь он самый уверенный и мастеровитый форвард России, который в равной игре может делать результат. Но в воздухе все равно витали вопросы к обоим тренерам: „Что по творчеству? Какую фишку вы придумали, как разнообразили игру команды?“. Ответов я не увидел. Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее.

Болельщикам нужны эмоции. Пока в нынешнем сезоне их дарит только одна команда – „Спартак“. Поигрывая ли, вырывая ли победы на 95-й минуте, но он даёт нерв, страсть. Возможно, это связано с 15 годами без чемпионства, не знаю».