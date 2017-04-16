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Хусаинов: «Уже в юности Дзюбы некоторые тренеры называли его киллером»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Хусаинов Сергей, Дзюба Артём
Сегодня, 01:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-арбитр и бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело», в которой в детстве занимался Артём Дзюба, Сергей Хусаинов отметил, что нападающий «Зенита» выделялся среди сверстников, а также оценил последние высказывания российского форварда:

«Дзюба начинал в спартаковской школе, а к нам пришёл потом. Выделялся ли он среди сверстников? А то! Он ходил в кандидатах в сборную Москвы. Трудяга, целеустремлённый парень. Настоящий нападающий.

Да, он постоянно шутил. Это всегда было при нём. Но что тут сделаешь? Футбол – тяжёлая работа. Без юмора сложно. Да, он мог подколоть. Но в то же время являлся примером для остальных. Не сачковал на тренировках.

Кто-то говорил про него, что он киллер. Действительно, много забивал. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера.

Возмущают ли его высказывания? Нет, я в целом его понимаю. Другое дело, что иногда он перебарщивает. Зачем было говорить про сектантов? Это уже неуважение к болельщикам. Ты же для зрителей играешь. Что касается слов о судействе, это опять же он зря. У Дзюбы есть свои обязанности. Зачем уподобляться главному тренеру – Луческу, который все неудачи списывает не на свои какие-то просчёты, а на судейство? Это не добавляет авторитета – ни тренеру, ни игроку».

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