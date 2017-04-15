Шалимов: «Победили за счет того, что мы забили, а „Рубин“ - нет»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0).

«Победили за счет того, что мы забили, а они - нет. Старались играть в свою игру, в контроль мяча, пытались создавать моменты, по возможности быстро выходить в контратаки и не пропускать быстрые атаки соперника. Не все получилось в плане обороны, у „Рубина“ было много моментов. Пусть у нас сегодня был день получше, а у „Рубина“ – похуже, мы должны такие игры выигрывать увереннее».