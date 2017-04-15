Рейтинг@Mail.ru

Шалимов: «Победили за счет того, что мы забили, а „Рубин“ - нет»

Матч: РубинРубин0 : 1КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Шалимов Игорь
Вчера, 23:08 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0).

«Победили за счет того, что мы забили, а они - нет. Старались играть в свою игру, в контроль мяча, пытались создавать моменты, по возможности быстро выходить в контратаки и не пропускать быстрые атаки соперника. Не все получилось в плане обороны, у „Рубина“ было много моментов. Пусть у нас сегодня был день получше, а у „Рубина“ – похуже, мы должны такие игры выигрывать увереннее».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:03
ответ пользователю Faustello (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:59 Хусаинов: «Уже в юности Дзюбы некоторые тренеры называли его киллером» 1
01:20 Рейнгольд: «С такой игрой и составом никакое чемпионство ЦСКА не светит» 9
00:48 Камболов: «Игрокам „Рубина“ плакать, что ли, теперь?» 2
00:27 Девич: «Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб, но он уже не тот» 13
Вчера
23:15 Дзюба: «Я неудачно выразился о судействе в Грозном»
21:59 Грасия: «Игра „Рубин“ - „Краснодар“ была достаточно равной» 11
20:29 Девич: «Нам надо опуститься на землю - пять туров не можем забить» 28
20:20 Селюк: «Все ругали Траоре, а Оланаре и Витиньо на двоих забили один мяч» 32
20:06 Григорян: «Нас вскрыли, как консервную банку» 20
16:50 Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят» 120
все материалы по этой теме
Турниры