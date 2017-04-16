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Камболов: «Игрокам „Рубина“ плакать, что ли, теперь?»

Матч: РубинРубин0 : 1КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Камболов Руслан
Сегодня, 00:48 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

«Не знаю, почему опять проиграли. Вроде бы в принципе неплохо провели матч. Да, поначалу у „Краснодара“ были моменты, а во втором тайме мы уже начали действовать лучше. После гола Смолова „Краснодар“ уже играл по счету. Им нужно было сохранить победный для них счет, а нам уже нечего было терять и мы шли вперед.

Атмосфера в раздевалке? Все расстроены. У нас серия игр без побед. Всем очень хочется выиграть. Нам плакать, что ли, теперь? Надо настраиваться на следующую игру. Надо побеждать. Победа в Самаре может встряхнуть команду. Любая победа вне зависимости от соперника дает стимул. Тем более, если берешь три очка на выезде».

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