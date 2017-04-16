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Рейнгольд: «С такой игрой и составом никакое чемпионство ЦСКА не светит»

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рейнгольд Валерий
Сегодня, 01:20 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0):

«У ЦСКА было преимущество территориальное, по голевым моментам, технически „армейцы“ тоже смотрелись лучше. Но только. Моменты можно назвать полумоментами, комбинаций не было, как и зрелых решений. У ЦСКА ничего нет впереди. Всё рассчитано на случай, навесы, индивидуальные действия. Давно ЦСКА не играл так бездарно, а „Ростов“ вообще ничего не показал. Только в обороне у „армейцев“ порядок остался.

Но чтобы обойти „Спартак“ нужно лучше играть, больше атаковать. Только у ЦСКА подбор игроков – не разбежишься. С такой игрой и таким составом никакое чемпионство команде не светит. Близко нет. Даже место в Лиге чемпионов под вопросом. Это был „Ростов“, а если бы на его месте была более техничная западноевропейская команда? Поэтому ежегодные провалы ЦСКА в Лиге чемпионов удивлять не должны.

Что случилось с „Ростовом“? Вся команда сбавила. Физически и эмоционально. Давайте будем честными, в матчах, когда „Ростов“ выглядел прилично, это было за счёт эмоций, а не мастерства. Обороняться долго – все ребята устают. Большая нагрузка, поэтому сегодня защитники „Ростова“ много ошибались. Не так уж они все и молоды. Особенно Навас».

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