Девич: «Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб, но он уже не тот»
Сегодня, 00:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Ростова» Марко Девич считает, что нынешний ЦСКА уже не так силен, как некоторое время назад. По мнению Девича, прежде всего «армейцы» стали слабее в атаке.
«Атака у ЦСКА неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбия, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за „Рубин“ и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.».
Накануне ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (0:0).
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кстати, а Еременко куда продали?
Пы ЭЗ Если чемта обидел, то Сорян. Типа троль дабряг.
А ЦСКА в порядке. С такой игрой он должен быть выше Зенита.
А у нас все наладится. Смена тренера, новые игроки, травмы, молодежь окончательно не окрепла.
Все будет ОК!!!