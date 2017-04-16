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Девич: «Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб, но он уже не тот»

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Девич Марко
Сегодня, 00:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Ростова» Марко Девич считает, что нынешний ЦСКА уже не так силен, как некоторое время назад. По мнению Девича, прежде всего «армейцы» стали слабее в атаке.

«Атака у ЦСКА неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбия, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за „Рубин“ и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.».

Накануне ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (0:0).

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