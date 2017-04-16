Девич: «Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб, но он уже не тот»

Нападающий «Ростова» Марко Девич считает, что нынешний ЦСКА уже не так силен, как некоторое время назад. По мнению Девича, прежде всего «армейцы» стали слабее в атаке.

«Атака у ЦСКА неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбия, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за „Рубин“ и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.».

Накануне ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (0:0).