Дзюба: «Я неудачно выразился о судействе в Грозном»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пояснил свои слова, которые он произнес накануне. Вчера Дзюба сказал следующее: «Даже в Грозном „Спартак“ судили хорошо, спокойно, без криков и ора. Хотя в Чечне судят по-другому: приезжаешь играть туда – сразу пенальти».

Как объяснил Дзюба, он не имел в виду, что в Грозном судят нечестно.

«Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея в виду. А говоря о судействе, я имел в виду следующее: после матча со „Спартаком“ в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из „Терека“, что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я в виду не имел, выразился неудачно».