Рейтинг@Mail.ru

Дзюба: «Я неудачно выразился о судействе в Грозном»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Терек, Дзюба Артём
Вчера, 23:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пояснил свои слова, которые он произнес накануне. Вчера Дзюба сказал следующее: «Даже в Грозном „Спартак“ судили хорошо, спокойно, без криков и ора. Хотя в Чечне судят по-другому: приезжаешь играть туда – сразу пенальти».

Как объяснил Дзюба, он не имел в виду, что в Грозном судят нечестно.

«Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея в виду. А говоря о судействе, я имел в виду следующее: после матча со „Спартаком“ в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из „Терека“, что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я в виду не имел, выразился неудачно».

Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
Другие материалы по теме:
01:59 Хусаинов: «Уже в юности Дзюбы некоторые тренеры называли его киллером» 1
01:20 Рейнгольд: «С такой игрой и составом никакое чемпионство ЦСКА не светит» 9
00:48 Камболов: «Игрокам „Рубина“ плакать, что ли, теперь?» 2
00:27 Девич: «Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб, но он уже не тот» 13
Вчера
23:08 Шалимов: «Победили за счет того, что мы забили, а „Рубин“ - нет» 6
21:59 Грасия: «Игра „Рубин“ - „Краснодар“ была достаточно равной» 11
20:29 Девич: «Нам надо опуститься на землю - пять туров не можем забить» 28
20:20 Селюк: «Все ругали Траоре, а Оланаре и Витиньо на двоих забили один мяч» 33
20:06 Григорян: «Нас вскрыли, как консервную банку» 20
16:50 Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят» 120
все материалы по этой теме
Турниры