Рейтинг@Mail.ru

Ролан Гусев: «Нынешние нападающие ЦСКА сильнее Траоре»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Гусев Ролан, Траоре Ласина, Чалов Фёдор
Сегодня, 03:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев после матча «армейцев» с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре РФПЛ выразил мнение, что сегодняшние нападающие московской команды сильнее ивуарийца Ласина Траоре, зимой ушедшего в хихонский «Спортинг»:

«Вышедший на замену Фёдор Чалов сыграл активно. Был у него момент, когда, наверное, ему следовало подсказать, что он один в штрафной площади. Можно было принять мяч на грудь, развернуться и пробить. А в целом смотрелся неплохо. Видно, что у парня хорошие задатки. Думаю, он будет прогрессировать.

Останется ли Траоре лучшим бомбардиром ЦСКА в этом сезоне с 6 голами? Ну… Начнём с того, что Траоре забил во всех турнирах. А нынешние нападающие играют только в чемпионате России. Как-то сложно сравнивать. Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили. На мой взгляд, те нападающие, которые сейчас есть в команде, сильнее ивуарийца».

Ранее агент ивуарийского нападающего Дмитрий Селюк отметил, что после зимнего перерыва Траоре забил больше голов, чем форварды ЦСКА Аарон Оланаре и Витиньо вместе взятые.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:00 Гаврилов: «Думаю, в „Спартаке“ от Самедова ждали большего» 4
02:22 Ловчев: «„Рубин“ - „Краснодар“? Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее» 6
01:59 Хусаинов: «Уже в юности Дзюбы некоторые тренеры называли его киллером» 13
01:20 Рейнгольд: «С такой игрой и составом никакое чемпионство ЦСКА не светит» 16
00:48 Камболов: «Игрокам „Рубина“ плакать, что ли, теперь?» 6
00:27 Девич: «Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб, но он уже не тот» 15
Вчера
23:15 Дзюба: «Я неудачно выразился о судействе в Грозном»
23:08 Шалимов: «Победили за счет того, что мы забили, а „Рубин“ - нет» 7
21:59 Грасия: «Игра „Рубин“ - „Краснодар“ была достаточно равной» 11
20:29 Девич: «Нам надо опуститься на землю - пять туров не можем забить» 28
все материалы по этой теме
Турниры