Ролан Гусев: «Нынешние нападающие ЦСКА сильнее Траоре»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев после матча «армейцев» с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре РФПЛ выразил мнение, что сегодняшние нападающие московской команды сильнее ивуарийца Ласина Траоре, зимой ушедшего в хихонский «Спортинг»:

«Вышедший на замену Фёдор Чалов сыграл активно. Был у него момент, когда, наверное, ему следовало подсказать, что он один в штрафной площади. Можно было принять мяч на грудь, развернуться и пробить. А в целом смотрелся неплохо. Видно, что у парня хорошие задатки. Думаю, он будет прогрессировать.

Останется ли Траоре лучшим бомбардиром ЦСКА в этом сезоне с 6 голами? Ну… Начнём с того, что Траоре забил во всех турнирах. А нынешние нападающие играют только в чемпионате России. Как-то сложно сравнивать. Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили. На мой взгляд, те нападающие, которые сейчас есть в команде, сильнее ивуарийца».

Ранее агент ивуарийского нападающего Дмитрий Селюк отметил, что после зимнего перерыва Траоре забил больше голов, чем форварды ЦСКА Аарон Оланаре и Витиньо вместе взятые.