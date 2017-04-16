Гаврилов: «Думаю, в „Спартаке“ от Самедова ждали большего»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил текущее турнирное положение красно-белых, поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды с «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ, а также высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Александре Самедове, зимой пришедшем из «Локомотива»:

«По результату „Спартак“ идёт нормально. Здорово, что иногда везёт в концовках, вырываются победы, но нет полной уверенности в завтрашнем дне. В апреле всё прояснится – будут матчи с „Зенитом“, ЦСКА и „Ростовом“. Выдержать напряжение – хорошо. Если нет, если начнут терять очки, не дай Бог, то могут и затрястись.

Матч с „Зенитом“? Серьёзная будет игра, напряжённая. С небольшим количеством моментов. Склоняюсь, что будет ничья.

Что касается Самедова, он пока не убедил. Думаю, от него ждали большего, когда приглашали в „Спартак“. Самедов мало идёт в дриблинг? Сейчас у нас вообще мало футболистов, которые не боятся брать игру на себя. По шаблону все играют».