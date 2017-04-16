Раньери может возглавить «Уотфорд»

Экс-наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери может возобновить работу в английской Премьер-Лиге.

Сообщается, что итальянский владелец «Уотфорда» Джино Поццо не совсем доволен результатами клуба под руководством Вальтера Маццарри и подыскивает специалисту замену. Также отмечается, что Поццо разочарован отсутствием у Маццарри прогресса в освоении английского, в результате чего между наставником и игрокам отсутствует должное понимание.

Раньери является другом отца Джино Поццо, и владелец «шершней» намерен пригласить 65-летнего итальянца на пост главного тренера клуба по окончании текущего сезона.