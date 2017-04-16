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Раньери может возглавить «Уотфорд»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Уотфорд, Раньери Клаудио , Маццарри Вальтер
Сегодня, 09:26 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Экс-наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери может возобновить работу в английской Премьер-Лиге.

Сообщается, что итальянский владелец «Уотфорда» Джино Поццо не совсем доволен результатами клуба под руководством Вальтера Маццарри и подыскивает специалисту замену. Также отмечается, что Поццо разочарован отсутствием у Маццарри прогресса в освоении английского, в результате чего между наставником и игрокам отсутствует должное понимание.

Раньери является другом отца Джино Поццо, и владелец «шершней» намерен пригласить 65-летнего итальянца на пост главного тренера клуба по окончании текущего сезона.

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