Раньери может возглавить «Уотфорд»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Уотфорд, Раньери Клаудио , Маццарри Вальтер
Сегодня, 09:26 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Экс-наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери может возобновить работу в английской Премьер-Лиге.
Сообщается, что итальянский владелец «Уотфорда» Джино Поццо не совсем доволен результатами клуба под руководством Вальтера Маццарри и подыскивает специалисту замену. Также отмечается, что Поццо разочарован отсутствием у Маццарри прогресса в освоении английского, в результате чего между наставником и игрокам отсутствует должное понимание.
Раньери является другом отца Джино Поццо, и владелец «шершней» намерен пригласить 65-летнего итальянца на пост главного тренера клуба по окончании текущего сезона.
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