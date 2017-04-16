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Анчелотти: «Иногда случаются и ничьи»

Матч: БайерБайер0 : 0БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Анчелотти Карло
Сегодня, 05:33 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Байера» (0:0):

«„Бавария“ продемонстрировала хороший футбол. Мы играли с высокой интенсивностью, создали много моментов. Однако, и ничьи иногда случаются».

Отметим, что более 30 минут подопечные Карло Анчелотти играли в большинстве. На 59-й минуте с поля был удалён защитник «Байера» Тин Едвай.

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