Анчелотти: «Иногда случаются и ничьи»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Байера» (0:0):

«„Бавария“ продемонстрировала хороший футбол. Мы играли с высокой интенсивностью, создали много моментов. Однако, и ничьи иногда случаются».

Отметим, что более 30 минут подопечные Карло Анчелотти играли в большинстве. На 59-й минуте с поля был удалён защитник «Байера» Тин Едвай.