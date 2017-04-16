Анчелотти: «Иногда случаются и ничьи»
Сегодня, 05:33 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Байера» (0:0):
«„Бавария“ продемонстрировала хороший футбол. Мы играли с высокой интенсивностью, создали много моментов. Однако, и ничьи иногда случаются».
Отметим, что более 30 минут подопечные Карло Анчелотти играли в большинстве. На 59-й минуте с поля был удалён защитник «Байера» Тин Едвай.
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