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Алаба: «„Бавария“ предельно мотивирована и в предвкушении матча с „Реалом“»

Матч: БайерБайер0 : 0БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Алаба Давид
Сегодня, 03:18 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего ответного поединка с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«С первых минут мы старались играть в свой футбол В общем и целом нам это удавалось. Положительный момент заключается в том, что у нас были моменты. К сожалению, реализовать их не удалось. Чтобы уйти с поля победителями, нужно забивать.

До вторника у нас осталось ещё несколько дней. Мы верим в свои силы. Мы предельно мотивированы и в предвкушении матча в Мадриде. Мы хотим отдать все силы ради успеха»

Напомним, первый четвертьфинальный матч ЛЧ между «Баварией» и «Реалом» завершился победой мадридской команды со счётом 2:1.

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