Марсело: «У игроков „Реала“ нет времени на отдых»

Защитник «Реала» Марсело после победы над «Спортингом» (3:2) в 32-м туре чемпионата Испании отметил, что у его команды нет проходных матчей, а также положительно отозвался о полузащитнике «сливочных» Иско, оформившего дубль в ворота хихонского клуба:

«Лёгких матчей нет. В этом трудной игре мы выложись по максимуму.

У нас нет времени на отдых. Это тяжело. Но мы отлично работаем и находимся в хорошей физической форме. Но мы сыграли уже достаточно много трудных поединков.

Иско был очень хорош, он очень доволен своими голами, но ещё больше доволен результатом встречи. Иско работал и, как и все остальные, заслужил эту победу.

Перед началом этой игры мы думали только о „Спортинге“, но теперь наше внимание переключается на „Баварию“, а позже нас ждёт „Эль Класико“. Мы идём от игры к игре».