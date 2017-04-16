Одноклубник Мовсисяна совместил празднования Роналду и Дибалы после гола

Нападающий «Реал Солт-Лейк» Брукс Леннон, права на которого принадлежат «Ливерпулю», накануне необычно отпраздновал победный гол в ворота «Колорадо Рэпидс» в матче МЛС.

Клуб из штата Юта уступал до 85-й минуты, когда экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян сравнял счет ударом с пенальти, а спустя три минуты Брукс дальним выстрелом принес «Реалу» победу.

На радостях 19-летний футболист решил отпраздновать взятие ворот соперника в стиле сразу двух звезд футбола - Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.