Игуаин - лишь 8-й игрок среди топ-5 лиг Европы в 21 веке, забивший 200 мячей

Оформив дубль в ворота «Пескары» в матче 32-го тура Серии А, нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал всего лишь 8-м игроком среди футболистов топ-5 европейских лиг в 21-м веке, которому удалось преодолеть планку в 200 забитых мячей во внутренних первенствах.

1. Криштиану Роналду - 363 гола («Манчестер Юнайтед» и «Реал»);

2. Лионель Месси - 339 голов («Барселона»);

3. Златан Ибрагимович - 268 голов («Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед»);

4. Франческо Тотти - 210 голов («Рома»);

5. Антонио Ди Натале - 209 голов («Удинезе»);

6. Самуэль Это'О - 208 голов («Мальорка», «Барселона», «Интер», «Челси», «Эвертон» и «Сампдория»);

7. Тьерри Анри - 205 голов («Арсенал» и «Барселона»);

8. Гонсало Игуаин - 201 гол («Реал», «Наполи» и «Ювентус»).