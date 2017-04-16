Игуаин - лишь 8-й игрок среди топ-5 лиг Европы в 21 веке, забивший 200 мячей
Оформив дубль в ворота «Пескары» в матче 32-го тура Серии А, нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал всего лишь 8-м игроком среди футболистов топ-5 европейских лиг в 21-м веке, которому удалось преодолеть планку в 200 забитых мячей во внутренних первенствах.
1. Криштиану Роналду - 363 гола («Манчестер Юнайтед» и «Реал»);
2. Лионель Месси - 339 голов («Барселона»);
3. Златан Ибрагимович - 268 голов («Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед»);
4. Франческо Тотти - 210 голов («Рома»);
5. Антонио Ди Натале - 209 голов («Удинезе»);
6. Самуэль Это'О - 208 голов («Мальорка», «Барселона», «Интер», «Челси», «Эвертон» и «Сампдория»);
7. Тьерри Анри - 205 голов («Арсенал» и «Барселона»);
8. Гонсало Игуаин - 201 гол («Реал», «Наполи» и «Ювентус»).
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Не говоря уж про то, что у Рона каждый 4-й мяч с пенальти.
Не говоря уж про то, что у Рона каждый 4-й мяч с пенальти.
Откуда ты взял свои цифры?
Офигеть, Игуаин в топ5 форвардов мира.
Думал где ты, может случилось что))
Может довели тебя тут
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Так и Роналду 20 уже забить не может. Всего 19.
А без пенок вообще 13
ахахахах.
Дублер Мораты.