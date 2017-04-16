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Игуаин - лишь 8-й игрок среди топ-5 лиг Европы в 21 веке, забивший 200 мячей

Матч: ПескараПескара0 : 2ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: игроки, Игуаин Гонсало, Роналду Криштиану, Месси Лионель, Ибрагимович Златан, Тотти Франческо, Ди Натале Антонио, Это'О Самуэль, Анри Тьерри
Сегодня, 08:37 | Источник: Foxsports.com | Редакция: Антон Белюсь

Оформив дубль в ворота «Пескары» в матче 32-го тура Серии А, нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал всего лишь 8-м игроком среди футболистов топ-5 европейских лиг в 21-м веке, которому удалось преодолеть планку в 200 забитых мячей во внутренних первенствах.

1. Криштиану Роналду - 363 гола («Манчестер Юнайтед» и «Реал»);

2. Лионель Месси - 339 голов («Барселона»);

3. Златан Ибрагимович - 268 голов («Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед»);

4. Франческо Тотти - 210 голов («Рома»);

5. Антонио Ди Натале - 209 голов («Удинезе»);

6. Самуэль Это'О - 208 голов («Мальорка», «Барселона», «Интер», «Челси», «Эвертон» и «Сампдория»);

7. Тьерри Анри - 205 голов («Арсенал» и «Барселона»);

8. Гонсало Игуаин - 201 гол («Реал», «Наполи» и «Ювентус»).

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