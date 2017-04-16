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Ракитич: «Игроки „Барселоны“ верят в себя, болельщики тоже могут на нас положиться»

Матч: БарселонаБарселона3 : 2Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Ракитич Иван
Сегодня, 05:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании, а также отметил, что сине-гранатовые смогут пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов, если продемонстрируют схожую игру:

«Это была очень непростая победа. „Реал Сосьедад“ — команда со своим собственным стилем игры. Мы могли бы забить им больше, но, всё равно, это был интересный матч. Если мы будем играть так же, как сегодня — сможем повторить то, что сделали в ответном поединке против ПСЖ. Мы верим в себя, и наши болельщики тоже могут на нас положиться».

Первый четвертьфинальный матч между «Барселоной» и «Ювентусом» завершился домашней победой туринского клуба со счётом 3:0.

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