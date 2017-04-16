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Халк: «Я и Витсель: однажды – одноклубники, братья – навсегда»

Матч: Тяньцзинь ЦюаньцзяньТяньцзинь Цюаньцзянь1 : 1Шанхай СИПГШанхай СИПГ
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: игроки, Зенит, Халк, Витсель Аксель
Сегодня, 05:03 | Источник: Инстаграм Халка | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк после матча с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1), в котором бразилец играл против своего бывшего одноклубника по «Зениту» Акселя Витселя, опубликовал в Instagram несколько совместных фотографий с бельгийским полузащитником.

«Однажды — одноклубники, дважды — соперники, братья — навсегда», — написал Халк в своём аккаунте.

 

Once teammates, twice opponents, always Brother @axelwitsel28

Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

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