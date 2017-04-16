Халк: «Я и Витсель: однажды – одноклубники, братья – навсегда»
Сегодня, 05:03 | Источник: Инстаграм Халка | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк после матча с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1), в котором бразилец играл против своего бывшего одноклубника по «Зениту» Акселя Витселя, опубликовал в Instagram несколько совместных фотографий с бельгийским полузащитником.
«Однажды — одноклубники, дважды — соперники, братья — навсегда», — написал Халк в своём аккаунте.
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