«Арсенал» Тула - «Локомотив»: стартовые составы
Сегодня, 16:42 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом».
«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.
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