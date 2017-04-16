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«Арсенал» Тула - «Локомотив»: стартовые составы

Матч: АрсеналАрсенал0 : 0ЛокомотивЛокомотив
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:42 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом». 

«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.

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