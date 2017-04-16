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«Спартак» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Сегодня, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 11:43 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь

Стало известно, в каких комплектах формы сыграют между собой «Спартак» и «Зенит» в рамках центрального матча 23-го тура РФПЛ.

Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что хозяева встречи проведут поединок в красном комплекте формы, а гости - в синем.

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