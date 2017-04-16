«Спартак» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч

Стало известно, в каких комплектах формы сыграют между собой «Спартак» и «Зенит» в рамках центрального матча 23-го тура РФПЛ.

Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что хозяева встречи проведут поединок в красном комплекте формы, а гости - в синем.