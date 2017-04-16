«Спартак» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч
Сегодня, 11:43 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь
Стало известно, в каких комплектах формы сыграют между собой «Спартак» и «Зенит» в рамках центрального матча 23-го тура РФПЛ.
Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что хозяева встречи проведут поединок в красном комплекте формы, а гости - в синем.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Зобнин накануне одной из ключевых встреч чемпионата сказал: «Это будет война». «Соккер.ру» вспомнил сезоны, в которых «Спартак» и «Зенит» вместе были близки к вершине.
Александр Чистяков
«Ростов» установил рекорд чемпионатов России в высшем дивизионе, сыграв со счетом 0:0 пять матчей подряд. «Соккер.ру» говорит об уникальной серии и четкой защите дончан.
Или войдите через
Не тот уровень..не обольщайтесь...смотрите рейтинг УЕФА...
Зенит только сам виноват в комичности нынешней таблицы - и никто больше...
Да и какой заговор......заговор - это что то таинственно-мистическое.......а здесь все в открытую "Сделаем Спартак чемпионом".....
Ведущий специалист по оценке и обучению персонала Футбольный клуб "Зенит", 10 апреля з/п не указана Санкт-Петербург. Может поэтому форма мятая?) я ржу, скоро заговор будут искать в нечищенных зубах игроков)) Наверное если Дзюба по большому сходить и не подотрется,тоже будет Открытие виновато?))