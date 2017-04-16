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«Оренбург» - «Терек»: стартовые составы

Матч: ОренбургОренбург1 : 0ТерекТерек
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 12:00 | Источник: Твиттер ФК "Терек" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между «Оренбургом» и «Тереком». 

«Оренбург»: Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Парняков, Малых, Афонин, Попович, Благо, Григорьев, Дюриш.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Факундо, Дьёмбер, Кузяев, Митришев, Грозав, Мбенге.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали грозненцы.

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