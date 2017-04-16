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«Урал» - «Томь»: стартовые составы

Матч: УралУрал0 : 0ТомьТомь
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 14:28 | Источник: Твиттер ФК "Томь" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Томью». 

«Урал»: Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер, Емельянов, Ильин, Димитров, Лунгу, Бикфалви.

«Томь»: Солосин, Митерев, Осипов, Баляйкин, Попов, Большунов, Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.

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