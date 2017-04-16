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«Оренбург» вырвал победу у «Терека»

Матч: ОренбургОренбург2 : 1ТерекТерек
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 14:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура РФПЛ «Оренбург» оказался сильнее «Терека».

Ростоши, стадион «Газовик» 

«Оренбург» – «Терек» – 2:1 (1:0)
Голы: Попович 27, Плиев 89 (авт) - Грозав 73

«Оренбург»: Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Парняков, Малых, Афонин, Попович (Нехайчик 85), Благо, Григорьев (Драгун 80), Дуриш (Лобжанидзе 88).
Главный тренер: Роберт Евдокимов.

«Терек»: Городов, Уциев, Вилькер, Семенов, Плиев, Пирис (Роши 64), Дьёмбер, Кузяев, Митришев (Бериша 88), Грозав, Мбенге (Балай 83).
Главный тренер: Рашид Рахимов.

Предупреждения: Вилькер 3, Дуриш 31, Плиев 79

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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