Широков: «Увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным»
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что увольнять главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу сейчас не имеет никакого смысла. Накануне «сине-бело-голубые» проиграли «Спартаку» (1:2) и практически лишились шансов на чемпионство.
«Результатами „Зенита“ руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.
Не имеет никакого смысла увольнять тренера за 7-8 туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое ещё может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным».
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А Вы сами стали бы на это смотреть????
Для меня лично, самый приемлемый вариант, чтобы Зенит отправился в ФНЛ, и вот там сразу станет ясно, кто хочет играть в Зените, а кто просто пришел за деньгами!!!!
А по другому нельзя сейчас!
Была и есть советская поговорка - "Не доходит через голову, дойдет через ноги"!
Просто очень хочется спросить господина Дюкова с Митрофановым - "Господа, Вы довольны своим детищем"????
Что бросается сразу в глаза,парализованное лицо мальчика,что выходил с Дзюбой,еще вчера обратил внимание.
Я думал,что небольшое вне игры было у Промеса,но в обзоре видно,благо можно ставить скорость просмотра,что не было
Тоже с рукой в штрафной,там игрой и не пахло
И тут гол Дзюбы,закралось подозрение,что было вне игры при подаче,скорость позволила выяснить,что рука защитника Спартака всё же находилась ближе к воротом
https://www.youtube.com/watch?v=T3YbFQt0G7g