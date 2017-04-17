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Широков: «Увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Луческу Мирча , Широков Роман
Сегодня, 09:37 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что увольнять главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу сейчас не имеет никакого смысла. Накануне «сине-бело-голубые» проиграли «Спартаку» (1:2) и практически лишились шансов на чемпионство.

«Результатами „Зенита“ руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.

Не имеет никакого смысла увольнять тренера за 7-8 туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое ещё может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным».

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