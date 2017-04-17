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Горлукович: «„Зенит“ превращается в середняка»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Горлукович Сергей , Иванович Бранислав
Сегодня, 08:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Зенит» (2:1). Горлукович раскритиковал игру гостей и лично защитника Бранислава Ивановича.

«„Зенит“ – это вообще печальное зрелище. Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями „Зенит“ превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься. А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!».

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