Горлукович: «„Зенит“ превращается в середняка»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Зенит» (2:1). Горлукович раскритиковал игру гостей и лично защитника Бранислава Ивановича.

«„Зенит“ – это вообще печальное зрелище. Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями „Зенит“ превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься. А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!».