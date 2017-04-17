Горлукович: «„Зенит“ превращается в середняка»
Сегодня, 08:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Зенит» (2:1). Горлукович раскритиковал игру гостей и лично защитника Бранислава Ивановича.
«„Зенит“ – это вообще печальное зрелище. Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями „Зенит“ превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься. А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!».
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На первый план выходит "Краснодар", который имеет неплохие шансы на ЛЧ.
Освободившиеся деньги пустить на развитие футбола.
Для начала, построить много манежей в регионах РФ.
Взять под свое крыло детские и юношеские сборные России.
Вот тогда, монополист и покроет себя неувядаемой славой.
А нынешнее сотрудничество с "Зенитом" лишь дорогие понты.
Придется Газпрому стимулировать соперников цска,плюс Краснодар на пятки наступает.Понаблюдаем)