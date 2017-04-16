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Мостовой: «„Спартак“ будет чемпионом и теперь может играть в свое удовольствие»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Мостовой Александр
Вчера, 23:54 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Знаменитый в прошлом российский футболист Александр Мостовой дал свою оценку матча «Спартака» и «Зенита»:

«Сегодня было интересно, в каком составе выйдет „Зенит“. Лишний раз убедился, что у команды по-прежнему не всё в порядке. Во втором тайме вовремя выпустили Олега Шатова, которого мы давно не видели. Он перевернул игру петербуржцев, всё более-менее наладилось, и многие, наверное, подумали, что сейчас „Зенит“ соперника дожмёт. А получилась провальная контратака, безобразные действия Данни, который потерял мяч и очень слабо играл. В первую очередь это связано с его травмой. Не понимаю, как можно было его держать на поле и не заменить. 

Теперь с уверенностью можно говорить, что „Спартак“ будет чемпионом. Не представляю, как можно растерять такое преимущество. „Красно-белые“ понемногу могут начинать играть спокойнее, в своё удовольствие, и зарабатывать оставшиеся очки.

„Зениту“ сейчас нужно думать не о том, как пройти вперёд, а о том, как остаться на втором месте. „Краснодар“ понял, что можно побороться за Лигу чемпионов, так что сейчас включится. ЦСКА, „Зенит“ и „быки“ остаются претендентами на второе место».

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