Кобелев: «Представляю, как чемпионство „Спартака“ воспримут в Петербурге»

Российский специалист Андрей Кобелев подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит» (2:1).

«Конечно, борьба за золотые медали завершена. В футболе все может случиться, но на 99,9 процента „Спартак“ — чемпион. За семь туров такой отрыв отыграть почти нереально. Я представляю, как в Петербурге воспримут чемпионство „Спартака“, но это спорт. Мы должны констатировать, что по ходу этого чемпионата команды Карреры идет увереннее всех. Может, она не выдает фееричных матчей, „кружевного“ футбола, зато спартаковцы самые стабильные».

За 7 туров до финиша «Спартак» опережает ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» - на 11.