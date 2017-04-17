Калиниченко: «„Зенит“ разболтан во всех линиях»
Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко после победы «красно-белых» над «Зенитом» (2:1) раскритиковал игру питерцев.
«„Зенит“ вообще во всех линиях разболтан! От него не знаешь, чего ждать. Может яркий матч выдать, а может – провалить.
Между футболистами и главным тренером явно не все в порядке. Это чувствуется не только по отдельным высказываниям, но и по разрозненности на поле. В Питере собраны хорошие футболисты – а команды нет. Луческу так и не удалось ее построить.
Честно говоря, думал, он сумеет объединить игроков своими идеями, они поверят и пойдут за ним. Судя по тому, как весной развиваются события, с этими футболистами у него уже вряд ли что-то получится. В Донецке Луческу привык опираться на молодых бразильцев, из которых делал звезд. Ребята его слушали, потому что хотели расти, мечтали уехать в солидный европейский клуб. „Шахтер“ был для них трамплином на Запад. В „Зените“ же все по-другому».
Или войдите через
https://youtu.be/QDz-XSMCfWw
Большие деньги испортили квалифицированных футболистов.
Команды из них так и не получилось, к их глубокому сожалению.
Зато все получилось у "Спартака", чем он обрадовал армию болельщиков..
Зенит это батут в никуда
Понятное дело! Попав в Зенит игроки катятся вниз по наклонной! И тому куча примеров! Зачем рвать жилы, когда у тебя многомиллионный контракт!? И так всё хорошо!