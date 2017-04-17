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Калиниченко: «„Зенит“ разболтан во всех линиях»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Калиниченко Максим
Сегодня, 08:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко после победы «красно-белых» над «Зенитом» (2:1) раскритиковал игру питерцев.

«„Зенит“ вообще во всех линиях разболтан! От него не знаешь, чего ждать. Может яркий матч выдать, а может – провалить.

Между футболистами и главным тренером явно не все в порядке. Это чувствуется не только по отдельным высказываниям, но и по разрозненности на поле. В Питере собраны хорошие футболисты – а команды нет. Луческу так и не удалось ее построить.

Честно говоря, думал, он сумеет объединить игроков своими идеями, они поверят и пойдут за ним. Судя по тому, как весной развиваются события, с этими футболистами у него уже вряд ли что-то получится. В Донецке Луческу привык опираться на молодых бразильцев, из которых делал звезд. Ребята его слушали, потому что хотели расти, мечтали уехать в солидный европейский клуб. „Шахтер“ был для них трамплином на Запад. В „Зените“ же все по-другому».

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