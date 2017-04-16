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Титов: «Наконец-то „Спартак“ сможет заткнуть всем рты!»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Титов Егор
Вчера, 23:30 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Егор Титов, который многие годы посвятил игре в московском «Спартаке», не стал сдерживать радости от победы своей бывшей команды над «Зенитом»:

«„Спартак“ заслужил победу. Не было сомнений, что будет иначе. Сегодняшний „Зенит“ уступает „Спартаку“. Все ребята молодцы, даже выделять никого не буду. Промес? Я знаю, что может делать Квинси. Да, он сегодня забил и пас отдал, но голландец может действовать ещё лучше. Сегодня он сыграл на процентов 70.

До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с „Ростовом“ и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. „Спартак“ сильнее всех. Наконец-то мы заткнём всем рты!»

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