Титов: «Наконец-то „Спартак“ сможет заткнуть всем рты!»
Вчера, 23:30 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Егор Титов, который многие годы посвятил игре в московском «Спартаке», не стал сдерживать радости от победы своей бывшей команды над «Зенитом»:
«„Спартак“ заслужил победу. Не было сомнений, что будет иначе. Сегодняшний „Зенит“ уступает „Спартаку“. Все ребята молодцы, даже выделять никого не буду. Промес? Я знаю, что может делать Квинси. Да, он сегодня забил и пас отдал, но голландец может действовать ещё лучше. Сегодня он сыграл на процентов 70.
До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с „Ростовом“ и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. „Спартак“ сильнее всех. Наконец-то мы заткнём всем рты!»
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Какие вы к черту хозяева?
Что до победы сегодня - Спартак заслужил, но впервые за 4 года обыграть нас, да ещё 2-1)
Три очка не пахнут, но как Зенит над Спартаком куражился - отдельная тема.
Спартак играет хорошо , Спартак играет с душой, но вот такие заявления....зато чужое "нытьё" всегда увидят)
Сегодня 23:33
Нам рты не заткнешь! Мы видим как вас откровенно тащат к золотым медалям.
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Причём тащат - Каррера, Промес, Зе, Адриано, Зобнин, Ребров, Глушаков...... и т.д.
Где же ваши слова, что вот-вот и Спартачок проиграет?
Кто же там кричал, что Зенит порвёт Спартак?
Единственный сложный матч, где рефери достойно отсудил, так вы всё-равно слёзы пускаете. Даже ваш тренер перестал ныть.
Ну и мои поздравления с чемпионством, нынешний Спартак своё не упустит. Всё по делу.
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ХВАТИТ НЫТЬ!