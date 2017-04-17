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Луческу: «Я не смог построить команду и не собираюсь перекладывать ответственность»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Луческу Мирча
Сегодня, 00:36 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Зенита» Мирча Луческу признал, что в поражении «Спартаку» и неудачных выступлениях команды во многом виноват он сам:

«Поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится его команда. В первом тайме „Спартак“ выглядел лучше, мы попали под серьезное давление и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись... Не помогло. „Спартак“ заслужил победу.

Теперь наша задача – сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. „Зенит“ не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.

Я и сейчас не могу сказать, что „Спартак“ сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка. У „Зенита“ есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры – Гарай, Халк, Витсель... Но я не перекладываю ни какого ответственность. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено.

Можно ли еще догнать „Спартак“? Только если сам „Спартак“ подарит кому-то свое лидерство».

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