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Моуриньо: «Победа над „Челси“ дополнительной радости не принесла»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Сегодня, 21:34 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал трудовую победу над лидером чемпионата Англии - лондонским «Челси»:

«Я действительно рад. Но не из-за того, что мы обыграли „Челси“, а потому, что нам очень нужны были три очка. Не чувствую дополнительной радости от победы над лидером. Никто бы не усомнился, что мы на это способны.

Мы не старались беречь игроков перед ответным матчем в Лиге Европы, а просто выставили тот состав, который, как нам кажется, сегодня наиболее сильный. Эти голы придадут команде уверенности в своих силах и стабильности. Отмечу Маркуса Рэшфорда - фантастически сегодня сыграл.

Еще в Кубке Англии мы использовали ту же тактику против „Челси“ и полностью контролировали игру, пока не получили удаление. Мы знали, что подобный стиль игры для них очень неудобен».

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