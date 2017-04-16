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Неймар: «Мы - „Барселона“, и это навсегда. Я верю, что мы пройдем „Ювентус“»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Неймар
Сегодня, 21:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Бразильский футболист «Барселоны» Неймар считает, что в ответном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» каталонский гранд сможет повторить свой подвиг и отыграть три безответных мяча:

«Необходимо верить в то, что мы пройдем дальше. Однажды отец мне сказал одну вещь, которая до сих пор не выходит из головы... Он сказал, что неважно какой команде мы противостоим. Факт в том, что мы - „Барселона“, и это навсегда. Значит, мы действительно можем справиться. Мы сделали это в ответном матче с ПСЖ, можем и повторить.

Мы должны оставить на поле все, что имеем. Если сделаем все правильно, случится второе возрождение. Я верю в команду и в ее потенциал. Нам нечего терять, зато мы можем многое приобрести. Конечно, будет очень сложно, „Ювентус“ - великая команда. Если мы будем верить и усердно работать, то, с божьей помощью, сможем забить необходимые голы».

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