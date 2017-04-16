Эррера: «Не собирался играть рукой в матче с „Челси“. Я же не гандболист»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился впечатлениями от важнейшей победы над «Челси»:

«Мы сыграли почти идеально. Конечно, всегда есть над чем работать, но в защите сыграли идеально. „Челси“ - лидер чемпионата, но у них совсем не получалось создавать моменты! Мы поймали их на контратаке, сыграли в свой футбол, контролируя игру, грамотно распоряжались мячом. Наше счастье - заслуженное.

Игра рукой? Я не собирался так поступать. Я бежал, прижимая руки к телу. Не знаю, зацепил ли мяч мою руку или нет, но это было точно не намеренно. Я же не в гандбол играю».