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Конте: «Поражение от „Манчестер Юнайтед“ - моя вина»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио
Сегодня, 21:54 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Челси» Антонио Конте берет вину за поражение от «Манчестер Юнайтед» на себя:

«МЮ заслужил победу. У них горели глаза и они показали больше желания, чем мы. Это ошибка тренера. Я не смог настроить футболистов правильным образом на эту игру. Такие поединки требуют энтузиазма и мотивации от первой до последней минуты.

„Тоттенхэм“ сейчас находится в хорошей форме, они воодушевлены своими результатами. Надо брать с них пример. Пусть те, кто думают, что выиграть титул для „Челси“ - простое дело, не забывают, что в последнем сезоне мы были аутсайдерами и находились на 10 месте».

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