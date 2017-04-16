Конте: «Поражение от „Манчестер Юнайтед“ - моя вина»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте берет вину за поражение от «Манчестер Юнайтед» на себя:

«МЮ заслужил победу. У них горели глаза и они показали больше желания, чем мы. Это ошибка тренера. Я не смог настроить футболистов правильным образом на эту игру. Такие поединки требуют энтузиазма и мотивации от первой до последней минуты.

„Тоттенхэм“ сейчас находится в хорошей форме, они воодушевлены своими результатами. Надо брать с них пример. Пусть те, кто думают, что выиграть титул для „Челси“ - простое дело, не забывают, что в последнем сезоне мы были аутсайдерами и находились на 10 месте».