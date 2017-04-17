«Барселону» и «Ювентус» рассудит Куйперс
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Судейство, Куйперс Бьорн , Скомина Дамир , Барселона -:- Ювентус, Монако -:- Боруссия
Сегодня, 13:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные ассистенты рефери – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвёртый арбитр – Марио Дикс.
Поединок «Монако» и дортмундской «Боруссии» отработает словенец Дамир Скомина. Ассистенты рефери – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты рефери – Матей Юг, Славко Винчич. Четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.
Напомним, что в первых матчах «Юве» разгромил «Барселону» (3:0), а «Монако» увез победу из Дортмунда (3:2).
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Гуляй, Иса. Аха-ха)
Пронося Каталонцев при помощи судей, через все раунды ЛЧ...!
Ни один клуб в истории ЛЧ, не был настолько погрязшим в истории с судьями чем Барселона!
С каждым годом одно и тоже ....когда же это безобразие прекратиться...?!
Болельщики хотят видеть футбол в равных составах...11/11 а не 12/11...
хотят, чтобы не было всяких Эвреб и Айтекинов...
не было левых пенальти как в матче с Миланом...!
Хотят, чтобы не отменяли в двух подряд матчах - чистые голы Малаги и Ювентуса...!
И вот снова назначен арбитр с сомнительной репутацией, который уже вытаскивал Каталонцев в матче с Итальянской командой!
Ювентус, держитесь парни...вам противостоит команда, во главе которой, игрок со свистом!
Выйди на улицу, проветрись что ли))
Месси,Неймар,Суарес,презики Уефа и Фифа,2 лайнсмена и Куйперс,как раз 8 нападающих.
Надеюсь они бабсе не помогут.
В том году обслуживал Юве - Лион - 4 желтые игрокам Юве, в 15-ом БМ - Юве - 3 желтые и прямая красная. Были и другие вроде Барса - Милан - 7 желтых миланцам или Бавария - Наполи - 3 желтых и красная .
Так что поосторожней с фолами нужно быть Ювентусу.
Просто смотри на эти горящие огни и наслаждайся))
Эти пердаки еще долго будут гореть)
Даже такие подарки не помогли реалу который стоял на коленях и брал у Барселоны в щеку
Мдааа, готовьте пердаки уже сейчас. Есть ментоловые свечи в аптеках. Еще два дня до матча, уже припекает, что же после свистка будет, ух
От одного упоминания этого матча у них салют бывает))
Иди семки толкай)) бизнес свой развивай))
Не плачь лысый, наслаждайся видео
Его пердак до сих пор не потушили))
Да и вообще статистика просто ужасная для Ювентуса.
44-летний рефери 7 раз судил матчи каталонской команды в еврокубках (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение). На матчи туринцев он назначался четырежды (3 ничьи, 1 поражение).
Позорище то какое!!!
Как бы народ плакал если бы такой пенальти дали Барселоне?
Мне это нравится))
Мои соболезнования любителям честного футбола и болелам Юве.
П.С. 8-ка нападающих, коих упоминал футбольный бох енрике известна, мсн + Бьорн Куйперс, Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра, Пол ван Букел, Данни Маккели.
П.С. Дополнительное время (минут 10, ну сколько понадобиться) обеспечивает Марио Дикс. Фамилия звучит соответсвенно его "доброму" делу.
П.С. Отдельное спасибо уефа за фэйр плей :)