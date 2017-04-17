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«Барселону» и «Ювентус» рассудит Куйперс

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Судейство, Куйперс Бьорн , Скомина Дамир , Барселона -:- Ювентус, Монако -:- Боруссия
Сегодня, 13:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные ассистенты рефери – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвёртый арбитр – Марио Дикс.

Поединок «Монако» и дортмундской «Боруссии» отработает словенец Дамир Скомина. Ассистенты рефери – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты рефери – Матей Юг, Славко Винчич. Четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.

Напомним, что в первых матчах «Юве» разгромил «Барселону» (3:0), а «Монако» увез победу из Дортмунда (3:2).

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