«Барселону» и «Ювентус» рассудит Куйперс

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные ассистенты рефери – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвёртый арбитр – Марио Дикс.

Поединок «Монако» и дортмундской «Боруссии» отработает словенец Дамир Скомина. Ассистенты рефери – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты рефери – Матей Юг, Славко Винчич. Четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.

Напомним, что в первых матчах «Юве» разгромил «Барселону» (3:0), а «Монако» увез победу из Дортмунда (3:2).