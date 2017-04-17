Будогосский: «Комиссия рассмотрит эпизод с рукой Комбарова»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу судей на матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит» (2:1).

«Работу Егорова оценю нормально. Хочу сказать, что некоторые эксперты поторопились объявить о том, что дополнительные судьи не имеют опыта работы. Так вот, Сельдяков, на половине которого произошла ситуация (мяч после прострела Смольникова в штрафную „Спартака“ попал в руку Комбарова. – Прим. ред.), провел 12 матчей в качестве дополнительного ассистента судьи. Надо знать предмет или не именовать себя экспертом.

В среду, думаю, эпизод (с рукой Комбарова) рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. Мнения есть полярные.

Егоров отработал очень прилично. Да и в целом бригада оправдала надежды, которые мы возлагали, назначая на игру. В такой сложной игре фактически не было инцидентов, моментов, которые бы свидетельствовали о том, что судья потерял нити управления игрой. Это была работа профессионалов – футболистов, тренеров и судей. Могу назвать арбитров настоящими профессионалами, за что им особый респект. А нюансы, которые были, рассмотрит авторитетная команда контрольно-квалификационной комиссии. Она и вынесет вердикт».