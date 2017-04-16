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Кашшаи рассудит «Реал» и «Баварию», Рокки - «Лестер» и «Атлетико»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Судейство, Кашшаи Виктор , Рокки Джанлука , Реал -:- Бавария, Лестер Сити -:- Атлетико
Сегодня, 14:48 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Определились арбитры, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в ближайшую среду.

На поединке «Реала» и «Баварии» будет работать венгерская судейская бригада под руководством главного арбитра Виктора Кашшаи.

Игру между «Лестер Сити» и «Атлетико» доверено обслуживать итальянцу Джанлуке Рокки.

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