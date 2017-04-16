Кашшаи рассудит «Реал» и «Баварию», Рокки - «Лестер» и «Атлетико»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Судейство, Кашшаи Виктор , Рокки Джанлука , Реал -:- Бавария, Лестер Сити -:- Атлетико
Сегодня, 14:48 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Определились арбитры, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в ближайшую среду.
На поединке «Реала» и «Баварии» будет работать венгерская судейская бригада под руководством главного арбитра Виктора Кашшаи.
Игру между «Лестер Сити» и «Атлетико» доверено обслуживать итальянцу Джанлуке Рокки.
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Это тот самый судья, который в 2014 году засудил Ливерпуль, засчитав гол Бензема с нарушением правил, и не удалив Рамоса и Марсело за грубейшие подкаты против Стерлинга и Борини.
Тот матч Реал должен был заканчивать в меньшинстве.
Ну а его матч в 2012 году против Дортмунда, где Роналду забил гол с двух-метрового офсайда, это вообще был аншлаг вечера.
Это тот самый судья, который в 2014 году засудил Ливерпуль, засчитав гол Бензема с нарушением правил, и не удалив Рамоса и Марсело за грубейшие подкаты против Стерлинга и Борини.
Тот матч Реал должен был заканчивать в меньшинстве.
Ну а его матч в 2012 году против Дортмунда, где Роналду забил гол с двух-метрового офсайда, это вообще был аншлаг вечера.
Ливерпуль так же засудил он. Костолома Марсело надо было прямой красной удалять. Он сам уже был готов уйти, но увидел только желтую. Парадокс.
- Реал слабак, крутят шары..
Реал играет с Баварией.. и проходит
- Реал слабак, Реала судьи..
Реал выигрывает 2 лч за 3 года и снова Реал слабак...
ахахаха
глоры, вам не угодишь)))
Вот зачем на любого судью гнать??
Это тот самый судья, который в 2014 году засудил Ливерпуль, засчитав гол Бензема с нарушением правил, и не удалив Рамоса и Марсело за грубейшие подкаты против Стерлинга и Борини.
Тот матч Реал должен был заканчивать в меньшинстве.
Ну а его матч в 2012 году против Дортмунда, где Роналду забил гол с двух-метрового офсайда, это вообще был аншлаг вечера.