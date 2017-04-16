Кашшаи рассудит «Реал» и «Баварию», Рокки - «Лестер» и «Атлетико»

Определились арбитры, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в ближайшую среду.

На поединке «Реала» и «Баварии» будет работать венгерская судейская бригада под руководством главного арбитра Виктора Кашшаи.

Игру между «Лестер Сити» и «Атлетико» доверено обслуживать итальянцу Джанлуке Рокки.