Неймар: «Я не обязан поздравлять „Сантос“»
Сегодня, 20:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Бразильский футболист «Барселоны» Неймар многие годы провел в «Сантосе», но его переезд в Испанию был омрачен финансовым скандалом. Недавно бразильский клуб отметил свое 105-летие, к поздравлениям присоединились Пеле, Робиньо и другие легенды футбола. Однако Неймар решил не поздравлять свою бывшую команду:
«Я не обязан никого поздравлять. Я действительно признателен за все, что они для меня сделали. Мне нравилось играть за „Сантос“, вся моя семья за него болеет. Даже я стал болеть за „Сантос“! Но я не обязан делать все, чего они захотят. Клуб пошел в суд против нас, и я до сих пор не могу этого понять.
Я мечтаю однажды сыграть за „Фламеного“ и выйти на заполненную „Маракану“ в Кубке Либертадорес».
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Ну, конечно, не полностью Неймар делал игру "Сантоса" (там было пару талантливых игроков), но он был лидером и главным голеадором команды.
Никто клуб не кидал на деньги, им выплатили компенсацию, которая была в контракте прописана. Так что ты ошибся.
Ты сперва своей упой башкой прочти и вникни в суть моего комментария, прежде чем флудить тут Вафлер!
А он их кинул на бабки, клуб, который его вырастил...!
этому неБлагодарному ребенку.
Испортился паря.
Мечтает играть за Фламенго,доит Барсу,не признает бывших....
Мутный бразил. Стремный.
ох уж эта барса
Поэтому богатые почти все лицемеры.