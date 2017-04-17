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Неймар: «Я не обязан поздравлять „Сантос“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Сантос, Неймар
Сегодня, 20:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Бразильский футболист «Барселоны» Неймар многие годы провел в «Сантосе», но его переезд в Испанию был омрачен финансовым скандалом. Недавно бразильский клуб отметил свое 105-летие, к поздравлениям присоединились Пеле, Робиньо и другие легенды футбола. Однако Неймар решил не поздравлять свою бывшую команду:

«Я не обязан никого поздравлять. Я действительно признателен за все, что они для меня сделали. Мне нравилось играть за „Сантос“, вся моя семья за него болеет. Даже я стал болеть за „Сантос“! Но я не обязан делать все, чего они захотят. Клуб пошел в суд против нас, и я до сих пор не могу этого понять.

Я мечтаю однажды сыграть за „Фламеного“ и выйти на заполненную „Маракану“ в Кубке Либертадорес».

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