Неймар: «Я не обязан поздравлять „Сантос“»

Бразильский футболист «Барселоны» Неймар многие годы провел в «Сантосе», но его переезд в Испанию был омрачен финансовым скандалом. Недавно бразильский клуб отметил свое 105-летие, к поздравлениям присоединились Пеле, Робиньо и другие легенды футбола. Однако Неймар решил не поздравлять свою бывшую команду:

«Я не обязан никого поздравлять. Я действительно признателен за все, что они для меня сделали. Мне нравилось играть за „Сантос“, вся моя семья за него болеет. Даже я стал болеть за „Сантос“! Но я не обязан делать все, чего они захотят. Клуб пошел в суд против нас, и я до сих пор не могу этого понять.

Я мечтаю однажды сыграть за „Фламеного“ и выйти на заполненную „Маракану“ в Кубке Либертадорес».