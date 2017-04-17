Сампаоли: «С руководством сборной Аргентины не встречался»
Сегодня, 18:00 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
После увольнения Эдгардо Баусы с поста главного тренера сборной Аргентины главным претендентом на его замену видели наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли. Более того, СМИ заявляли о том, что стороны уладили все проблемные вопросы и Сампаоли согласился сменить место работы. Специалист опроверг все эти разговоры:
«Понятия не имею, о какой встрече с руководством сборной Аргентины вы говорите. Я ни с кем не встречался».
Напомним, в последнем матче чемпионата Испании «Севилья» не смогла обыграть «Валенсию».
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