Сампаоли: «С руководством сборной Аргентины не встречался»

После увольнения Эдгардо Баусы с поста главного тренера сборной Аргентины главным претендентом на его замену видели наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли. Более того, СМИ заявляли о том, что стороны уладили все проблемные вопросы и Сампаоли согласился сменить место работы. Специалист опроверг все эти разговоры:

«Понятия не имею, о какой встрече с руководством сборной Аргентины вы говорите. Я ни с кем не встречался».

Напомним, в последнем матче чемпионата Испании «Севилья» не смогла обыграть «Валенсию».