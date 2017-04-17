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Румменигге: «„Баварии“ нужно проявить терпение в матче с „Реалом“»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Румменигге Карл-Хайнц
Сегодня, 17:41 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Роман Мельник

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что его команде по силами перевернуть исход противостояния с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов после поражения в домашнем матче:

«После первой встречи „Реал“ однозначно является фаворитом, но не забывайте, что это была лишь половина четвертьфинала. „Бавария“ - команда с характером и сильной волей, это повод оставаться оптимистом.

„Бавария“ должна сыграть смело, но рассудительно, нужно проявить терпение. Мы будем биться и покажем все, на что способны. Тяжело сказать, сможем ли мы перевернуть игру. В конце концов, те, кто сражается, могут проиграть, но те, кто не сражается, проиграли заранее».

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