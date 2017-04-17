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Зидан: «Бэйл с „Баварией“ не сыграет - слишком большой риск»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Зидан Зинедин , Бэйл Гарет, Иско
Сегодня, 18:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан накануне ответного матча с «Баварией» поделился новостями о состоянии игроков

«Бэйл с „Баварией“ не сыграет - слишком большой риск. Я уже решил, кем его заменю, но сейчас об этом не расскажу. Изменится ли наша схема, тоже останется в секрете.

Гарет после травмы стремился вернуться к былым кондициям и много работал. Новое повреждение мешает ему показывать свою игру. Очень надеюсь, что он вернется к воскресному матчу с „Барселоной“, но не могу ничего обещать.

Принять участие в матче сможет Иско, и это очень важно для нас».

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