Зидан: «Бэйл с „Баварией“ не сыграет - слишком большой риск»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан накануне ответного матча с «Баварией» поделился новостями о состоянии игроков:

«Бэйл с „Баварией“ не сыграет - слишком большой риск. Я уже решил, кем его заменю, но сейчас об этом не расскажу. Изменится ли наша схема, тоже останется в секрете.

Гарет после травмы стремился вернуться к былым кондициям и много работал. Новое повреждение мешает ему показывать свою игру. Очень надеюсь, что он вернется к воскресному матчу с „Барселоной“, но не могу ничего обещать.

Принять участие в матче сможет Иско, и это очень важно для нас».