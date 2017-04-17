Кьеллини: «Месси, Неймар и Суарес напоминают акул»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Кьеллини Джорджо, Месси Лионель, Неймар, Суарес Луис
Сегодня, 16:59 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» сравнил атакующее трио каталонцев с акулами.
«Если нам удастся держать ключевых игроков „Барселоны“ подальше от ворот, если будем прессинговать, при этом оставаясь компактными и организованными, то сильно осложним жизнь противнику. Если же „Юве“ будет сидеть сложа руки и просто терпеть давление, то мы проиграем.
У „Барселоны“ лучшее нападение в мире, все трое форвардов, наверное, входят в топ-5 лучших нападающих. Это необычайные футболисты, и каждый из них со своими особенностями. Эти ребята как акулы: если ты выдашь волнение, то они почувствуют вкус крови и добьют тебя».
Матч в Турине завершился победой «Юве» (3:0).
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Месси это акула, но не простая, а финансовая - спец по сокрытию налогов...!
Неймар это дельфин 🐬
Суарес дельфин, актер, симулянт и питбуль...!
Суарес серая бычья.
Месси акула-нянька.
Хотяяяя, даже стремно называть его этим благородным млекопитающим)
Видать в прошлом матче этим Акулами вырвали зубы и они не кусали, а поsasывали.
Завязывай троллить Джо,ты один можешь схавать их,
и не почувствовать че сделал).