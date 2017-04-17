Кьеллини: «Месси, Неймар и Суарес напоминают акул»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» сравнил атакующее трио каталонцев с акулами.

«Если нам удастся держать ключевых игроков „Барселоны“ подальше от ворот, если будем прессинговать, при этом оставаясь компактными и организованными, то сильно осложним жизнь противнику. Если же „Юве“ будет сидеть сложа руки и просто терпеть давление, то мы проиграем.

У „Барселоны“ лучшее нападение в мире, все трое форвардов, наверное, входят в топ-5 лучших нападающих. Это необычайные футболисты, и каждый из них со своими особенностями. Эти ребята как акулы: если ты выдашь волнение, то они почувствуют вкус крови и добьют тебя».

Матч в Турине завершился победой «Юве» (3:0).