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Шекспир: «Матч с „Атлетико“ начнем в ранге аутсайдера, но нам так даже нравится»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Шекспир Крэйг
Сегодня, 22:26 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Лестера» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико»:

«В футболе не существует простых побед, мы не станем отбывать номер. Наша первоочередная задача - должным образом войти в завтрашнюю игру. Мы хотим, чтобы футболисты наслаждались матчем и играли с улыбками на лицах, именно тогда они проявляют свои лучшие качества. При этом важно сохранять холодный рассудок и учитывать все необходимые нюансы, чтобы победить.

Важно сохранять баланс - играть с горящими глазами, но хладнокровно и с умом. За последние 18 месяцев мы доказали, что способны на это. Мы знаем, что нужно делать, и не станем отсиживаться в обороне, поскольку необходимо забивать. Начнем матч в ранге аутсайдера, но нам так даже нравится».

Напомним, в Мадриде «Лестер» проиграл со счетом 0:1.

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