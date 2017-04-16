Спортдиректор «Барселоны»: «Мы рассматриваем возможность возвращения Деулофеу»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес дал понять, что нападающий Жерар Деулофеу может вернуться в каталонский клуб ближайшим летом:

«Мы безусловно рассматриваем возможность возвращения Деулофеу в следующем сезоне.

Конечно, мы думаем над тем, чтобы активировать опцию выкупа игрока, чтобы в следующем сезоне он мог выступать за „Барселону“».

Напомним, что 23-летний воспитанник «Барселоны» принадлежит «Эвертону», но до конца сезона выступает на правах аренды за «Милан». При этом «сине-гранатовые» обладают правом обратного выкупа футболиста у английского клуба за 12 млн евро.