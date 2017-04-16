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Спортдиректор «Барселоны»: «Мы рассматриваем возможность возвращения Деулофеу»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Милан, Эвертон, Деулофеу Жерар
Сегодня, 11:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес дал понять, что нападающий Жерар Деулофеу может вернуться в каталонский клуб ближайшим летом:

«Мы безусловно рассматриваем возможность возвращения Деулофеу в следующем сезоне.

Конечно, мы думаем над тем, чтобы активировать опцию выкупа игрока, чтобы в следующем сезоне он мог выступать за „Барселону“».

Напомним, что 23-летний воспитанник «Барселоны» принадлежит «Эвертону», но до конца сезона выступает на правах аренды за «Милан». При этом «сине-гранатовые» обладают правом обратного выкупа футболиста у английского клуба за 12 млн евро.

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